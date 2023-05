Julio Cesar é flagrado no Rio de Janeiro após reatar o casamento com Susana Werner

Julio Cesar curte caminhada na orla do Rio de Janeiro poucos dias após reatar o casamento com Susana Werner

O goleiro Julio Cesar (43) aproveitou a manhã deste domingo, 28, para fazer uma caminhada ao ar livre no Rio de Janeiro. Ele foi flagrada pelos paparazzi enquanto circulava pela orla da praia da Barra da Tijuca com o look todo preto de verão.

Esta é a primeira aparição pública dele após se separar e reatar o casamento com a esposa, a atriz e empresária Susana Werner (45). Nos últimos dias, os dois viraram manchete na mídia por causa do relacionamento deles.

Tudo começou quando Susana Werner anunciou o fim do casamento de 21 anos deles no domingo da semana passada. Em um post nas redes sociais, ela contou que eles decidiram encerrar a união."Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Poucos dias depois, ela voltou às redes sociais para contar que eles reataram o casamento e ainda se amam. "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela

Além disso, Susana, que vive em Portugal com a família, contou que está longe do marido por alguns dias por causa de uma viagem dele. Uma seguidora dela pediu para Susana Werner postar novas fotos junto com o marido, mas ela contou que agora não dá porque ele está viajando. “Quando ele voltar... Não sei quando ele volta, está viajando e talvez nos veremos lá pro dia 3 de junho”, contou ela.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Amiga fala sobre o motivo da crise no casamento de Julio Cesar e Susana Werner

As notícias sobre a separação e a reconciliação de Susana Werner e Julio Cesar deram o que falar na internet nos últimos dias. Tanto que uma amiga do casal falou sobre o suposto motivo da crise.

De acordo com uma amiga próxima ao casal ouvida pelo Jornal Extra, o ex-goleiro está se desdobrando e trabalhando muito mesmo após o fim da carreira. Ele atua como empresário de jovens atletas, é comentarista de um canal e TV e cuida dos negócios da família. A modelo esperava que, agora, eles pudessem levar uma vida mais tranquila.

"Há 20 anos ela largou tudo para bancar o sonho dele de jogar na Europa. Segurou a onda, criou os filhos, se tornou dona de casa. Não é fácil. Quando finalmente começa a dar os próprios passos novamente, ele não cumpre parte do trato", disse uma amiga da loira.