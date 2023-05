Susana Werner conta que está longe do marido após reatar o casamento

Poucos dias após anunciar que reatou o casamento com Julio Cesar, Susana Werner revela o motivo para não ter fotos novas com ele para postar

A atriz e empresária Susana Werner (45) deu o que falar na internet nos últimos dias após anunciar a separação do marido, o goleiro de futebol Julio Cesar (43), e voltar atrás na decisão poucos dias depois. Agora, a estrela contou que eles estão afastados um do outro por alguns dias ao receber um pedido de uma fã.

Uma seguidora dela pediu para Susana Werner postar novas fotos junto com o marido, mas ela contou que agora não dá porque ele está viajando. “Quando ele voltar... Não sei quando ele volta, está viajando e talvez nos veremos lá pro dia 3 de junho”, contou ela, que compartilhou o print da conversa nos stories do Instagram.

A reconciliação de Susana e Julio foi anunciada por ela em um post no feed do Instagram, quando ela afirmou que ainda existe amor na relação deles. "Obrigada pela força! Fomos precipitados. Nosso coração dói demais e não estamos preparados para vivermos longe um do outro. Obrigada perlo carinho. Vocês contribuíram para nossa reflexão. Assim como vim anunciar algo muito triste, venho anunciar que estamos certos de que ainda existe muito amor entre nós e nossa família", disse ela na legenda de um post no qual compartilhou a seguinte frase: "Insistir no amor sempre será a resposta certa".

Vale lembrar que a separação foi anunciada por ela do mesmo modo, pelas redes sociais, no último final de semana. "Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família", escreveu ela.

Susana e Julio tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos.