Juliette relembra momentos e lamenta morte da avó: ''Ela foi força, amor e coragem''

Morre Dona Maria, avó de Juliette, e a campeã do BBB 21 compartilha homenagem e vídeos ao lado da matriarca da família

A cantora Juliette (33) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, para dividir com os fãs uma notícia triste: a morte de sua avó.

Nos stories do Instagram, a campeã do Big Brother Brasil 21 contou que Dona Maria faleceu, sem dar detalhes sobre a causa da morte. A advogada compartilhou três vídeos em preto e branco recordando alguns momentos divertidos e especiais das duas juntas e declarou seu amor pela matriarca da família.

"Hoje o céu vai ficar mais bonito e alegre", começou escrevendo no primeiro registro. No vídeo seguinte, Juliette exaltou Dona Maria. "Ela foi força, amor e coragem", disse ela, que completou: "Descansa em paz, vovó".

No Twitter, os cactos, fãs de Juliette, passaram a enviar mensagens de apoio para a paraibana no momento difícil. O tempo "descanse" foi parar nos trending topics com as homenagens.

Juliette lamenta morte da avó:

