Juliette Freire avalia vida amorosa após a fama: "Me acho um excelente partido"

Juliette Freire(32) falou abertamente sobre como sua vida mudou após ficar famosa. A campeã do Big Brother Brasil 21 foi entrevistada por Marília Gabriela (74) no programa Gabi de Frente de Novo, no YouTube, e refletiu sobre a fama e sua vida amorosa.

"A única coisa que ainda não aceitei foi perder minha liberdade. Isso ainda machuca. Estou tentando me adaptar. As pessoas dizem 'você não pode ir para tal lugar porque é perigoso e vai ter tumulto', mas eu dou um jeito. Esses dias eu peguei minha moto e fui tomar um açaí na praia, sem segurança, esse tipo de coisa que antes eu tinha e era feliz. Vou tentar não perder isso, não sei ser feliz de outra forma. É uma busca constante", confessou a artista sobre sentir falta de sua liberdade.

Em seguida, a cantora também detalhou como está sua vida amorosa. "Eu pego em lugares escondidos. Eu fico. Não namoro sério, mas paquero bastante. Escolhi minhas batalhas. No momento, gasto minha energia com outras coisas. Relacionamento implica em compromisso, decisões e inserir a pessoa na minha vida. Cada coisa no seu tempo. Ainda não estou com energia para isso", explicou.

Além disso, Juliette afirmou que ser famosa 'atrapalha' um pouco os seus relacionamentos. "Se eu fosse os meninos, eu iria me paquerar. Me acho um excelente partido. [Ser famosa] Complicou muito minha vida. Antigamente eu vivia nas baladas solta e beijando. Adorava! Adoro ainda. Só que agora não consigo mais fazer isso. O contato, normalmente, é com pessoas que estão envolvidas [no mesmo meio], como câmera e diretor. Normalmente são pessoas que trabalham ou até têm muita persistência. Tem que ser insistente", pontuou.

Prêmio do BBB e gastos ousados

Ainda na entrevista, Juliette revelou como tem usado o dinheiro que ganhou no BBB21. "Já fiz muita coisa e já ajudei as pessoas com mais urgência na minha família com educação, saúde e moradia, que é o mínimo, nada de luxo. Ainda tem só um ano", explicou.

"Não fiz grandes investimentos, fiquei lá naquela zona de conforto porque não entendo tanto desse universo. Ainda estou na fase de entender direito o que quero fazer com o dinheiro, mas o urgente já está suprido, como cirurgia da minha mãe, meus sete sobrinhos... então tenho uma despesa bem grande", acrescentou.

A ex-BBB ainda contou qual foi o gasto mais extravagante que fez após ficar milionária. "Uma bolsa, que me convenceram [a comprar]. E uma viagem para fora, mas não comprei nada e voltei com os mesmos dólares para casa. Não vou sair do Brasil para comprar as mesmas coisas que têm aqui", ressaltou.

Confira a entrevista na íntegra:

