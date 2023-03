Juliette esbanja estilo em show de Coldplay e posa com outros famosos

A cantora e campeã do BBB 21, Juliette curtiu show da banda Coldplay em São Paulo e posou para fotos com diversos famosos

Neste último domingo, 19, Juliette surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos no show da banda Coldplay em São Paulo neste último sábado, 18.

A cantora surgiu esbanjando beleza e estilo com uma blusa preta decotada de couro com vários zíperes e calça jeans.

A vencedora do BBB 21 também posou com diversos famosos que estavam na apresentação da banda liderada por Chris Martin.

Juliette aparecer abraçada com Xororó, da dupla com Chitãozinho, e com Junior e sua esposa Mônica Benini.

A artista também surgiu em uma selfie com Fernanda Rodrigues, o marido Raoni Carneiro e os filhos Luísa e Bento.

“Bora ali no show de Coldplay comigo?! Emocionante”, escreveu a advogada na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Nos comentários, Fernanda Rodrigues se manifestou sobre o encontro com Juliette: “Foi lindo viver essa noite emocionante com você”. E a influenciadora Lore Improta elogiou: “Gata tá?”.

Os seguidores da cantora também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Deusa”.

Turistando!

Neste último domingo, Chris Martin aproveitou o dia sem shows em São Paulo e resolveu “turistar” pela capital paulista.

O vocalista do Coldplay surgiu curtindo uma roda de samba em um bar de São Paulo com um look discreto.