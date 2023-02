Juliette desabafa sobre fama: "Sem precisar ser arrogante"

Juliette usou as redes sociais para refletir sobre carreira e enfatizar que nunca precisou passar por cima de ninguém

Juliette (33) utilizou as redes sociais para refletir sobre a carreira e fama. Sem citar nomes, a cantora reprovou atitudes das pessoas que são arrogantes.

"Prefiro pautar minha construção de carreira, que é tudo novo, em coisas como essa, uma temporada de programa de TV, uma participação em um show, trabalho novo... para que a carreira seja construída em bases sólidas, justas e dignas, mas tem gente que gosta de pautar a vida em falar dos outros, em fofoca, picuinhas... Se eu fosse me render aos impulsos irracionais, meu ranço, minha raiva, todo dia eu ia arrumar uma confusão, mas não vou fazer isso porque sou fofa, fina, elegante", começou.

Ela continuou: "A gente construiu isso junto sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar ser arrogante, sem precisar humilhar outras pessoas, a gente não precisou fazer isso e está tudo certo. E não vai ser agora que vai acontecer... Dá vontade de falar um palavrão grande, fazer tuíte debochado, mas não vou fazer. Não vale a pena, vamos fazer coisa boa, construir coisas massas, de vez em quando as pessoas perdem paciência também, mas ninguém é de ferro. Mas hoje estou paciente e realizada".

Direito, medicina e maquiagem: Relembre a trajetória de Juliette antes de ser campeã do BBB 21

Antes de entrar no reality show, Juliette Freire se graduou em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 2017. Ela também passou no vestibular de Medicina e cursou alguns semestres de Letras antes de se dedicar como advogada. A influenciadora também dividia seu tempo com a carreira de maquiadora, sua grande paixão que proporcionava a maior parte de sua renda.

No confinamento, a voz de Juliette chamou a atenção do público. Ela adorava cantar e emplacou novamente a música "Deus Me Proteja de Mim", do cantor Chico César. O sucesso foi tanto, que após vencer o reality, a advogada começou na carreira de cantora. Ela já lançou dois álbuns musicais e faz shows pelo país.