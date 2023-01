Juliette homenageia os fãs dois anos após BBB 21: ''Trouxeram sentido para toda essa loucura''

Campeã do BBB 21, Juliette faz agradecimento especial para seus fãs, os cactos, e relembra sua trajetória no programa

A campeã do BBB 21, Juliette (32) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para agradecer o carinho de seus fãs, conhecidos como cactos, dois anos após sua participação no reality show da Globo.

A paraibana compartilhou registros mostrando sua paixão pela planta comum no nordeste brasileiro e relembrou sua trajetória no programa ao homenagear os seguidores em publicação em seu perfil no Instagram.

"A vida já estava escrevendo a nossa história... Era só uma paixão por cactos, por sua e resistência, resiliência e beleza, e tornou-se um dos vínculos mais fortes da minha vida", iniciou a advogada.

"Há dois anos vocês trouxeram sentido para toda essa loucura… apoio, suporte, carinho, compreensão, lealdade e muito amor. Gratidão por tudo que já vivemos juntos e por tudo que ainda virá. Eu amo cada um de vocês!", se derreteu Juliette na legenda.

"Coisa linda é você né", elogiou Giovanna Ewbank. "Obrigada por ser uma ídola tão incrível. A gente sente seu amor e cuidado todos os dias.", "Coisa linda das nossas vidas!", "2 anos de uma parceria pra vida toda", "É uma honra poder fazer parte dessa trajetória junto com você. Que venham muitos mais anos de comemoração", celebraram alguns fãs.

Confira a homenagem de Juliette para os fãs:

BBB 23: Juliette sai em defesa de Marília

Juliette usou as redes sociais para comentar sobre as críticas de Gabriel Tavares (24) contra Marília Miranda (32) no BBB 23. No reality, o brother começou a espalhar aos participantes, inúmeras vezes, que a sister só tinha ido ao BBB para se maquiar.

A ex-BBB, que é maquiadora de formação disse: "Deixa a menina maquiar". Em poucos minutos, os fãs dela falaram sobre o caso. "Estou achando a história dela tão parecida com a da Ju", disse um seguidor. "Com medo de terem uma Juliette no programa, estão criando uma Juliette que ainda tá ganhando apoio da Juliette", brincou outra.

