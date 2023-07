Juliano Cazarré se derrete ao compartilhar o filho na igreja: ''Enche o coração de alegria''

Ator Juliano Cazarré faz declaração ao mostrar o filho, Inácio, do casamento com Letícia Cazarré, como coroinha na igreja

Muito religioso, o ator Juliano Cazarré costuma compartilhar seus momentos de fé nas redes sociais com seus seguidores. Neste domingo, 02, o artista, que foi muito elogiado pelo trabalho como o peão Alcides no remake de Pantanal, encantou os fãs ao publicar um clique do filho.

Na sua conta oficial no Instagram, o famoso se declarou ao mostrar um momento de Inácio, fruto de seu casamento com a bióloga e jornalista Letícia Cazarré, na igreja. O casal também é pai de Vicente, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina de Guadalupe.

O garoto é coroinha na igreja que a família frequenta no Rio de Janeiro e posou ao lado do Padre Matheus Aquino. "'Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele”. Provérbios 22", iniciou Cazarré na postagem.

"Nosso Inácio servindo na Paróquia São José, enche o coração do papai de alegria. Senhor, eu me entrego todo a Vós; e a Vós confio minha família. Que o fogo do Teu Sagrado Coração seja a luz que guia nossos passos nesse mundo de trevas. Glorioso São José, rogai por nós", disse ainda na legenda.

Os seguidores elogiaram a forma como Cazarré e a esposa criam os filhos. "Amo como você cria seus filhos, com base nos ensinamentos bíblicos", "Amém! Educar diante da Palavra de Deus é enaltecer nas virtudes. Jamais pode dar errado!", "Exemplo de paternidade e força, você inspira os homens", disseram.

Confira a foto do filho de Juliano Cazarré:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Juliano Cazarré celebra a vida da filha, Maria Guilhermina de Guadalupe

Após meses de luta, de fé, de entrega e de milagres, o ator Juliano Cazarré e a mulher, a bióloga, stylist e editora Leticia celebram o aniversário da caçula, Maria Guilhermina. A menina, que nasceu com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein, enfrentou um longo período na UTI, passou por quatro cirurgias no coração e, hoje, segue seu tratamento no home care, ganhou uma festa de aniversário intimista, só para os pais, irmãos e avós. “Foi especial, foi muito esperado esse dia. Foi a festa que a Guilhermina merecia, ela estava muito alegre, parecia que estava entendendo que era tudo para ela”, conta Leticia.

A data fez passar um filme na cabeça da mamãe. “É realmente o momento de lembrar de tudo e comemorar porque ela venceu muita coisa para chegar até aqui e continua progredindo, graças a Deus. Esta semana a gente teve uma vitória muito grande também. Ela continua no respirador, mas não precisa mais do suporte de oxigênio, o que já é um grande passo para ela”, comemora.