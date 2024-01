Juliana Paes faz homenagem ao pai falecido: "Foi o meu melhor amigo"

Em suas redes sociais, Juliana Paes quebra o silêncio sobre a morte de seu pai, que faleceu na semana passada, e faz linda homenagem nas redes sociais

A atriz Juliana Paes fez uma linda homenagem ao seu pai, Carlos Henrique Paes, que faleceu no último dia 16 após enfrentar alguns problemas de saúde nos últimos tempos. Em suas redes sociais, a artista falou sobre seu luto ao resgatar algumas fotos com o seu pai.

No seu perfil oficial do Instagram, Juliana compartilhou os cliques em um vídeo. Na legenda, ela deixou um textão para falar sobre Carlos. "Ele foi meu melhor amigo, meu maior fã, meu grande incentivador, conselheiro emocional. Sempre me colocava pra cima, me fazia ver as coisas pela melhor perspectiva

Ele tinha alma de criança. E como amava as crianças… todas. E fez da nossa infância, irmãos e primos e de todas as crianças que passaram por sua vida, mais brilhante!", iniciou.

A atriz ainda lembrou alguns momentos de sua infância com o pai. "Ele gostava e nos levava pro circo, pro kart, pro boliche, pra praia, pro cinema, pro carnaval, pra brincar de esconde, de correr, de mímica, de poker, buraco, ‘purrinha’, de quem fica mais tempo embaixo d’água, de pular da pedra pro mar (e mamãe ficava maluca), e furar as ondas, de qualquer coisa que fosse brincar! Você nunca encontraria ele triste ou mal-humorado… Ele sempre tinha uma palavra de coragem, de alento ou uma piada boba!

Lembro de vários momentos em que minha bola tava murcha e ele dizia: ‘os cães ladram, a caravana passa’ ‘não liga pra isso, minha filhinha", continuou.

Juliana ainda revelou o apelido de seu pai e falou sobre as coisas que ele amava. "Daddylove era seu apelido! Por que ele era todo amor… Amava brincar de dançar e queria aprender a sambar. Ele gostava de gente, queria saber das pessoas, dos nossos amigos", confessou a artista.

Ela ainda falou sobre Renascer, novela da Globo que estreou na última segunda-feira, 22, e sobre como Carlos iria lhe apoiar neste projeto. "Ontem, ele estaria grudado na TV pra ver a estreia de Renascer e depois me ligar pra dar ‘parabéns, minha filha’. Ele adorava dar um jeitinho, onde fosse, de dizer que eu era sua filha, mas o prazer e sorte sempre foram minhas!".

Por fim, Juliana se declarou para o pai e falou sobre o sentimento difícil do luto. "Hoje tem uma dor que corta, mas creio nesse tempo de Deus que transforma a angústia em saudade e memória! Te amo, Pai!", finalizou.

Confira a homenagem completa:

O falecimento do pai de Juliana Paes

Carlos Henrique Paes faleceu no último dia 16, mas não teve a causa de sua morte divulgada pela família. Segundo o empresário de Juliana Paes, em contato com a CARAS Digital, ele estava enfrentando questões de saúde nos últimos tempos. A atriz estava de férias em Paris, na França, com sua família quando recebeu a notícia do falecimento dele.

Nos últimos meses, o pai de Juliana enfrentou problemas de saúde. Ele chegou a ficar internado e foi intubado por causa de um quadro de pneumonia. Além disso, ele também foi diagnosticado com Alzheimer.