Luto! Morre o pai da atriz Juliana Paes, o senhor Carlos Henrique Paes

Pai da atriz Juliana Paes, Carlos Henrique Paes faleceu nesta semana. A atriz estava na França com a família quando recebeu a notícia

A família da atriz Juliana Paes está de luto. O pai dela, Carlos Henrique Paes, faleceu na terça-feira, 16. De acordo com o empresário dela em contato com a CARAS Digital, a notícia da morte dele foi dada para a equipe da atriz na noite de terça-feira e ele estava enfrentando questões de saúde nos últimos tempos. Porém, a causa da morte ainda não foi divulgada pela família.

Aa atriz estava de férias em Paris, na França, com sua família quando recebeu a notícia do falecimento dele.

Nos últimos meses, o pai de Juliana enfrentou problemas de saúde. Ele chegou a ficar internado e foi intubado por causa de um quadro de pneumonia. Além disso, ele também foi diagnosticado com Alzheimer.

Na época da internação do pai, a atriz falou sobre o assunto. “Eu ando sim frequentando bastante o hospital, porque quem está internado e foi intubado é o meu pai. Ele está numa situação muito delicada, ele teve uma pneumonia e sepse e já tem algumas comorbidades, além de um Alzheimer recente que só complica o quadro dele”, disse ela, e completou com um conselho para os fãs. “Amem os seus velhinhos, os seus pais, os seus amigos que estejam precisando. É um privilégio poder cuidar, poder dar amor, um pouco de assistência. É gratificante, apesar da dor, da preocupação”.

