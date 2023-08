Juliana Alves reflete sobre maternidade e futuro da filha: 'Muito cruel'

Em entrevista à revista CARAS, Juliana Alves comentou como lida com a educação da filha e os desafios impostos pela sociedade

A atriz Juliana Alves (41) confessou que teme pelo futuro da filha por conta dos rumos que a política brasileira tem tomado. Em entrevista à Revista CARAS, a global abriu o coração e refletiu sobre como lida com a educação da filha, Yolanda (5).

"Sou coruja, muito ligada fisicamente, sinto muita saudade dela. Ela está em um nova fase, o pai com uma casa nova, está curtindo. Sou uma mãe muito carinhosa. Minha filha é muito parceira e compreensiva. Deixo ela perceber as coisas que estou falando. Não sou uma mãe que mima. Fortaleço ela quando deixo ela perceber que a vida vai limitar os desejos e as coisas que ela gostaria de fazer", disse.

A artista, que está no ar na novela Amor Perfeito, completou dizendo que tem criado a filha para ser uma mulher potente e disposta a enfrentar as barreiras impostas pela sociedade. "Eu espero que ela não se limite, mas saiba lidar com os limites que a vida vai impor a ela. O amor é aquele que impõe limites para fortalecer o crescimento da pessoa. A relação de confiança vai se construindo aí", declarou.

Juliana aproveitou para falar sobre os reflexos da política na sociedade brasileira e como isso pode afetar gerações futuras. "Esse governo que acabou de sair é um indicativo do mundo que a gente vive. Pode ser muito cruel, nocivo. E nós estamos inseridos nesse mundo, ele é parte do nosso cotidiano", disse ela, que é casada com o cineasta Ernani Nunes.

E completou: "Entra governo, sai governo, o desrespeito segue presente. Desejo que ela esteja atenta e fortalecida ao enfrentamento disso. Não dá para se alienar. Quero que ela saiba que é parte integrante dessas transformações todas".

Ainda durante o bate-papo, a global comentou sobre suas conquistas pessoais e confessou que está em celebração. Destaque na programação da TV Globo, ela garante que está feliz com o espaço que acabou conquistando.

"Este ano de 2023 está me trazendo esperança e entusiasmo. Eu tive a sensação de que não seria ouvida, mas conquistei respeito e credibilidade. Este ano, estou sonhando muito e colhendo outros sonhos e realizações na minha vida", afirmou.