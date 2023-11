Júlia Rabello se despede da tia, Ângela Rabello, com texto emocionante

A atriz Júlia Rabello prestou uma comovente homenagem para sua tia, Ângela Rabello, que morreu nesta quarta-feira, 29, aos 73 anos

A atriz Júlia Rabella usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para prestar uma homenagem para sua tia, a atriz Ângela Rabello, que faleceu nesta última quarta-feira, 29, aos 73 anos.

Em seu perfil no Instagram, a artista recordou uma foto da tia, e outra em que as duas aparecem se abrancando, e falou sobre a importância dela em sua vida, principalmente em sua decisão de seguir a mesma profissão.

"Meu amor, minha tia, minha segunda mãe, minha musa, minha paixão. Ontem foi embora um dos pilares da minha vida, uma das minhas pessoas favoritas. Por causa dela sou atriz", falou Júlia no começo do texto.

Em seguida, a atriz falou sobre seu amor pela Ângela. "Ela que me ensinou que rir é o melhor caminho. Era dela que vinham as minhas melhores gargalhadas. O tamanho dela no meu coração é tão grande que não sei o que fazer com tanto espaço que ficou. Te amo, tia! Ter você na minha vida foi uma honra, um privilégio e tão divertido! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo", acrescentou.

Júlia completou o texto mostrando todo seu apoia as primas, filhas da atriz. "Minhas primas, Ana Amelia Rabello, Ana Luiza Rabello e Stella Rabello amo vocês, estou aqui por vocês", finalizou a homenagem.

Nos comentários, os amigos deixaram mensagens de apoio. "Meus sentimentos… esse espaço aí dentro sempre será dela, e é nele que vocês vão se encontrar a partir de agora. Amor é lugar também… um beijo, querida", escreveu Carolina Dieckmann. "Meus sentimentos, Júlia. Um abraço apertado em você e toda família", disse Marcus Majella. "Sinto muito amiga. Ela vai estar sempre com você! Força aí! Te amo!", falou Fernanda Rodrigues.

Ângela estreou na TV na novela 'Cambalacho' e participou de outras tramas como 'O Cravo e a Rosa', 'Da Cor do Pecado', 'Sangue Bom', 'Malhação', 'Amor à Vida', 'Nos Tempos do Imperador' e 'Amor de Mãe'. Seu último trabalho foi em 'Um Lugar ao Sol', da Globo, em 2021.

O corpo da atriz foi velado nesta tarde no Cemitério do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A cremação aconteceu às 16h.

Confira a publicação: