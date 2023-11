Atriz Ângela Rabello morre aos 73 anos

Atriz Ângela Rabello morreu nesta quarta-feira (29), aos 73 anos. A informação foi confirmada pela filha da artista, Stella Rabello, nas redes sociais

A atriz Ângela Rabello morreu nesta quarta-feira, 29, aos 73 anos. Stella Rabello, uma das filhas da artista, comunicou os fãs através das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Nos Stories do Instagram, Srtella informou que o corpo da mãe será velado nesta quinta-feira, 30, a partir das 13h, no Cemitério do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A cremação acontecerá às 16h.

Ângela descobriu um câncer de fígado há dois meses e recebeu transplante da filha mais velha, Lali Rabello. "Nem sei dizer o que se passou de lá pra cá. Porque a vida não dá mole e corre, corre, corre. Também não demos mole. Corremos junto. Junto com a vida. Nem deu tempo de pensar. Nem deu tempo de dar tempo pra dúvida. Só deu tempo de confiar", relatou Stella.

A atriz estreou nas novelas em 'Cambalacho'. Ela também participou de outras tramas, entre elas, 'O Cravo e a Rosa', 'Da Cor do Pecado', 'Sangue Bom', 'Malhação', 'Amor à Vida', 'Nos Tempos do Imperador' e 'Amor de Mãe'. Seu último trabalho foi em 'Um Lugar ao Sol', da Globo, em 2021.

Jornalista da TV Canção Nova morre aos 38 anos

A morte da jornalista Elaine Santos comoveu os telespectadores da TV Canção Nova nesta terça-feira, 21. Ela faleceu aos 38 anos enquanto estava grávida do seu segundo filho. De acordo com a TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, a profissional estava na 23ª semana de gestação e morreu em decorrência de insuficiência respiratória, causada por um quadro de pneumonia e infecção generalizada.

A morte dela foi confirmada pela TV Canção Nova, onde ela trabalhava há mais de 15 anos. O bebê que ela esperava também faleceu. Elaine deixou o marido e um filho de 1 ano e 8 meses. Nas redes sociais, a TV Canção Nova expressou o pesar pela morte da jornalista. "Com profundo pesar, a Canção Nova comunica o falecimento da jornalista e apresentadora do telejornal Canção Nova Notícias, Elaine Santos, ocorrido na manhã desta terça-feira, 21. Ela foi internada na manhã desta segunda-feira, 20, com insuficiência respiratória. Grávida de 23 semanas, seu estado de saúde agravou-se e ela e o bebê não resistiram...", diz um trecho do comunicado. Saiba mais!