Julgada, esposa de Arlindo Cruz já perdoou traição que gerou filho fora do casamento

Esposa de Arlindo Cruz já perdoou traição no passado; agora, decidiu viver a própria vida

Esposa de Arlindo Cruz, a porta-bandeira Babi Cruz já viveu um drama no passado. Casada há mais de 30 anos com o sambista, ela chegou a perdoar uma traição no passado que gerou um filho fora do casamento.

Quem relembrou a história foi a jornalista Driele Veiga, que resolveu gravar o vídeo para lembrar que ela já passou por situações controversas no passado. Agora, a empresária está sofrendo críticas por ter assumido um novo romance enquanto ainda é casada.

Hoje com 30 anos, Kauan Felipe tem convivência normal com o resto da família e inclusive com a porta-bandeira, que aceitou continuar com o sambista mesmo após descobrir a traição. Ele esteve inclusive no desfile em homenagem ao pai promovido pelo Império Serrano.

Babi Cruz revelou que está vivendo um novo namoro durante uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off. Ela assumiu a relação para a família e confirmou o romance publicamente. Ela ainda é casada com sambista que sofreu um AVC há cinco anos.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política . Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kauan Felipe (@ko_felipec09)

PESADO

Filhos de Arlindo Cruz com a empresária Babi Cruz, a modelo Flora Cruz e o cantor Arlindinho aparentemente não aprovaram o novo namoro da mãe. É que eles rejeitaram a posição da ex-porta-bandeira, que assumiu o novo romance na última semana .

Segundo informações do jornal 'Extra', os dois não estão mais seguindo a própria mãe nas redes sociais. Eles também estão em silêncio desde a revelação do novo romance da esposa do pai. A decisão surpreendeu os seguidores e fãs da família.