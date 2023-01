Juju Salimeni desabafa sobre ser considerada um sex symbol: “Nunca me senti assim”

Juju Salimeni avaliou o título de símbolo sexual e admitiu "não se enxergar assim"

Juju Salimeni (36) é uma influenciadora digital conhecida por compartilhar a sua rotina de treinos e também detalhes da vida pessoal, entre eles o relacionamento com Diogo Besaglia (27). Conhecida pelo trabalho que realizou como apresentadora na TV aberta, ela também chama a atenção nas redes sociais em razão do closet recheado de peças de grifes e mais de 400 pares de sapato, entre tênis, sandálias, botas que mantém em sua casa, localizada dentro de um condomínio de luxo na Grande São Paulo.

À CARAS Digital, Juju reforça que a ideia não é ostentar. “Meu objetivo é incentivar as mulheres a conquistarem o que elas quiserem, serem independentes. Tudo o que tenho é pra mim e eu uso. Nunca quis ter nada apenas para mostrar. Quando trabalhava como apresentadora, seja no Pânico na TV ou no Legendários, eu recebia o figurino, mas os sapatos sempre eram meus. Por isso, vivia comprando e aos poucos fui criando esse acervo. Eles participaram de momentos importantes da minha vida e ainda continuam a fazer parte dela”, afirma.

Ela diz ainda que, apesar do que pensam, é uma pessoa simples, que mantém os pés no chão, e tem medos como qualquer outra mulher. “A Juju surgiu da sensualidade, da força, do sentimento de poder, em ser destemida. Eu sou assim no profissional, mas pessoalmente, a Juliana é bem diferente. É quase como atuar. Tenho minhas inseguranças, me cobro muito e não sou corajosa como acham que sou por conta dos trabalhos que fiz”, relata.

Noiva de Diogo Basaglia com quem namora desde outubro de 2021, ela confessa que já foi muito insegura em outros relacionamentos. “É uma relação madura e conversamos muito sobre ela. Juntos, nos tornamos pessoas melhores e mais felizes. Menos egoístas. Com ele, aprendi o que é ter um parceiro de fato, que me coloca como prioridade”.

Considerada como um símbolo sexual, Juju deixa claro que também não se vê assim. “Me considero ainda muito menina. A minha rotina de alimentação é restrita porque tenho o objetivo de manter o meu corpo musculoso, mas é como me sinto bem e é só o que faço para mantê-lo”, desabafa.

Seguidora de uma dieta regrada e exercícios físicos, Juju nega ser adepta de muitos tratamentos estéticos. “Faço apenas o básico. Não durmo de maquiagem, limpo corretamente a pele com um sabonete apropriado e passo um creme anti-oleosidade. Botox duas vezes no ano porque os treinos criam muitas linhas de expressão por conta do esforço físico”, diz. “Eu sou a favor de procedimentos. Tudo o que pode ajudar a pessoa se sentir bem e feliz”, complementa.

Agora, ela sonha em palestrar sobre autoestima, para outras mulheres. “Tenho muita coisa pra falar e espero que consiga criar um projeto de acordo com isso. Quero levar minha mensagem de ajuda, conselhos e motivação para as mulheres”, acrescenta.