Juju Salimeni abre faturamento e revela ajuda da mãe em investimentos: 'Confio 100%'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juju Salimeni abriu detalhes de sua vida financeira e revelou que sua mãe foi peça fundamental para ela apostar em investimentos

Quem vê Juju Salimeni (38) atuando na televisão e nas redes sociais como musa fitness não imagina o quanto ela é conservadora em seus investimentos. Focada cada vez mais em ampliar seu trabalho no ramo empresarial, a famosa confessou à CARAS Brasil que ter a mãe, Dora Salimeni, acompanhando seus projetos foi importante para ela conseguir ótimos retornos, além de construir um verdadeiro patrimônio.

"No meu trabalho eu conto com a ajuda de meu empresário, que cuida da parte de contratos e um assessor produtor, que cuida das minhas produções. A parte financeira quem cuida é a minha mãe, junto com um advogado e também o meu contador. Os três trabalham juntos nessa parte financeira", explica.

"Eu deixo para que ela cuide, porque eu confio 100% na minha mãe e também porque ela já trabalhou muitos anos com finanças de empresas. Ela trabalhou com administração e sabe lidar com toda a parte financeira. Faz planilhas, emite notas e toda a questão do pagamento de funcionários que trabalham pra mim e até as pessoais", conta.

Com mais de 15 anos trabalhando na mídia, a apresentadora revela que se considera uma investidora conservadora. Diferente de muitos famosos milionários, ela confessa não se sentir muito confortável investindo em imóveis e prefere ver os lucros retornando através de suas aplicações, às quais ela faz há anos por orientação da própria mãe.

"Com o tempo eu fui guardando o meu dinheiro e colocando no banco para render os meus investimentos, para ter uma renda mensal, mas eu não invisto em imóveis. Não invisto nada em negócios físicos, a não ser agora que eu estou começando a querer me tornar empresária. Os meus investimentos sempre foram conservadores, porque eu sempre fui muito cautelosa", afirma.

Leia também: Juju Salimeni rebate críticas sobre celebridades no Carnaval e diz: "Sei o papel que as famosas têm"

Apesar de se sentir confortável financeiramente, Juju, que no início da carreira chegou a criar uma conta extra como forma de previdência, revela que está dando os primeiros passos no mundo empresarial. Depois de anos trabalhando com campanhas de produtos e marcas, agora ela terá a própria empresa.

"Eu sou uma pessoa que não se contenta, eu não paro de querer mais e de querer trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir", frisa ela, que completa: "Estou entrando como empresária da área de cosméticos e vou entrar também na área de roupas da moda. Logo mais vou trazer novidades com uma coleção minha".

Madura e focada, a influenciadora fitness conta que ao lado de sua mãe não tem dúvidas que está mais do que preparada para dar um novo passo em sua carreira enquanto profissional e investidora. Para ela, estar presente nas redes sociais será fundamental para ter sucesso.

"Acho que vou continuar com uma influenciadora, mas eu também vou me dedicar a essa parte de empresária, porque hoje eu já posso arriscar certos investimentos. Eu tinha muito medo antigamente de me dedicar a coisas que eu pudesse perder financeiramente, então eu não quis investir antes em uma marca minha, em um produto meu. Mas agora eu estou segura financeiramente e posso investir mais, até que fique realmente muito bem feito. Esses serão os meus próximos passos", finaliza.