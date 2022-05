José Mayer faz rara aparição com o neto, Antônio

José Mayer explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos com o neto de dois anos

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 13h50

O ator José Mayer é um vovô coruja! Nesta semana, ele agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos do seu neto, Antônio, filho de Julia Fajardo e Pedro Gracindo.

O vovô registrou uma selfie com o neto no colo e também uma foto do menino de corpo inteiro no sítio da família. “Meu amado neto Antônio”, disse ele.

Vale lembrar que José Mayer é casado com Vera Fajardo e é pai de Julia Fajardo. Julia também é atriz e atuou com o pai na novela Império da Globo, na qual ela interpretou Helena, assistente de Maria Marta (Lilia Cabral) e namorada de Salvador (Paulo Vilhena).

Confira a foto do neto de José Mayer: