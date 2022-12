José Loreto curte jogo do Brasil ao lado de Rafa Kalimann e da filha

Ator José Loreto e Rafa Kalimann mostram como foi o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul ao lado da família

O ator José Loreto (38) assistiu ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022 na tarde de segunda-feira, 05, em boa companhia!

O artista, que deu vida ao peão Tadeu no remake da novela Pantanal, curtiu a partida ao lado da namorada, Rafa Kalimann (29), e de sua filha, Bella, de 4 anos, fruto do relacionamento com a atriz Débora Nascimento (37).

Em seu perfil no Instagram, ele publicou uma sequência de registros mostrando o churrasco que fizerem na casa da ex-BBB no Rio de Janeiro, na companhia do irmão de Rafa, da cunhada, e dos sobrinhos, Theo e Maria Sofia.

Em alguns cliques, Loreto aparece em clima de romance com Kalimann, trocando beijos e olhares apaixonados. "O churrasco mal começou e o baile já tá fervendo! Bora Brasil", postou José Loreto.

"Casal lindo!!", disse Marcos Mion. "Casal de milhões", "Lindosss", "Casalzão", "Que casal, viu?", elogiaram os seguidores.

Rafa Kalimann também compartilhou fotos ao lado dos familiares em seu feed, em que aparece com a barriga de fora com cropped amarelo do Brasil. "Usando meia pra esquentar o pé hoje hahahaha", brincou ela, que completou: "Feliz por estar com quem tanto amo."

José Loreto curte jogo do Brasil com Rafa Kalimann e a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

José Loreto mostra a filha vestida de bailarina e se derrete

Recentemente, José Loreto publicou um álbum de fotos especial e cheio de amor! Ele posou ao lado da filha, Bella, fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento, em cliques onde a pequena aparece com roupa de bailarina. José também publicou vídeos de Bella em uma apresentação de dança, e se derreteu na legenda. "A maior bailarina do mundo do meu coração, em uma noite emocionante", disse ele.

