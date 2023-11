José Loreto curte dia de sol intenso em praia no Rio de Janeiro

O ator José Loreto aproveitou para renovar o bronzeado e exibir seu corpão em praia no Rio de Janeiro; confira as fotos!

Em um dia de calor intenso, o ator José Loreto decidiu apostar nas águas salgadas para se refrescar! Nesta quinta-feira, 16, o artista, que esteve no ar recentemente com a novela Vai Na Fé, da Globo, aproveitou para curtir seu tempo de folga em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De shorts azul intenso, o gato derreteu seus fãs ao exibir seu corpão definido, com braços fortes e tanquinho impecável. José andou pela orla da praia na companhia de um amigo e curtiu um momento de descanso com pé na areia.

Recentemente, o ator precisou passar por uma cirurgia após ter uma lesão durante as gravações de uma série. Se recuperando de uma fratura no pé, José ainda continua com sua rotina de trabalho, com rápidos escapes para curtir o mar.

Confira as fotos:

O acidente de José Loreto

Durante as gravações da série Vida de Jogador, do Star+, José Loreto acabou se acidentando. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o ator fraturou o pé e precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas que seu estado não era grave.

Além disso, a colunista contou que a atriz Carol Castro também se machucou na perna. Apesar do susto, os dois continuam trabalhando normalmente e seguem sua rotina de gravações sem problemas.

Sem dar muitos detalhes, José ainda falou um pouco sobre a sua fratura, tentando esclarecer o susto que deu em seus fãs e familiares. De modo rápido, ele falou sobre tudo o que aconteceu, indo direto ao ponto.

"Estou fazendo um jogador de futebol, quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador de futebol, jogador caro. A cirurgia foi indicação do médico, fiz a cirurgia, estou ótimo, ficou perfeito. Estou fazendo fisioterapia, o roteiro mudou um pouquinho. A gente atrasou um pouquinho a gravação, colocaram umas cenas que não me movimentava, agora já posso me movimentar. Está tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso", declarou.