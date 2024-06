José de Abreu detalha processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda após briga

O ator José de Abreu contou que pretende tomar ações legais contra os colegas Maria Zilda Bethlem e Murilo Rosa e explicou o motivo

O ator José de Abreu contou que pretende tomar ações legais contra os colegas Maria Zilda Bethlem e Murilo Rosa, após um trecho de uma live em que a atriz o acusa de ter "bafo" se tornar viral. Na noite desta terça-feira, 18, em uma publicação no X (antigo Twitter), o veterano afirmou que seus advogados estão analisando as medidas cabíveis e que ele pretende solicitar uma indenização milionária de cada um dos envolvidos.

"Entrarei nos próximos dias com processo contra Murilo Rosa e Maria Zilda por explorarem e ridiculizarem indevidamente um falso problema médico. Apresentarei testemunhos de atrizes, com as quais já contracenei de maneira íntima, e relatórios médicos que comprovarão que não sofro de halitose. Estamos, com advogados, estudando danos psicológicos, financeiros e morais em cerca um milhão de reais para cada um. Que a Justiça decida", escreveu Zé de Abreu.

Post de José de Abreu no Twitter (Reprodução/Twitter)

Entenda a briga

O desentendimento entre os atores começou depois de viralizar um trecho de uma live de 2020 em que Murilo Rosa conversa com Maria Zilda. E a atriz comenta que José de Abreu tinha mau hálito e cheirava a suor durante as gravações de Bebê a Bordo (1988).

Revoltado, o veterano chamou a colega de "amarga" , revelou uma suposta traição dela ao então marido, o diretor Roberto Talma (1949-2015), e ampliou suas ofensas a Murilo Rosa. Depois, Abreu revelou que o ator tentou contatá-lo, mas ele desligou assim que o colega se identificou.

No início do mês, José publicou uma foto de Rosa em um estádio com uma camisa do Vasco. Ao lado dele, estava seu pai, Odair Rosa, que faleceu em setembro de 2023, e seu filho menor de idade. "Chupa, Murilo! Só porrada", escreveu Abeu na legenda da publicação. Ele fez referência à derrota do Vasco para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de futebol. Após receber várias críticas pelo post, o artista removeu a publicação.

Rosa, então, o rebateu nas redes sociais e prometeu um processo. De acordo com informações do jornalista Ancelo Gois, do portal O Globo, Murilo Rosa acionou a Justiça do Rio contra o colega de trabalho. Ele pede indenização, por danos morais, de R$20 mil, além de R$ 50 mil para o filho Lucas.