Jornalista Léo Batista sofre acidente de carro no Rio de Janeiro

O jornalista Léo Batista estava dirigindo o veículo que colidiu com um motociclista

Na manhã desta sexta-feira, 3, o jornalista Léo Batista (90) sofreu um acidente de carro. Segundo as informações do jornalista Gabriel Gontijo, divulgado em seu perfil no Twitter, o veículo em que ele estava colidiu com um motociclista na Rua Ituverava, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As informações do acidente foram confirmadas pela assessoria do Cbmerj. O apresentador da TV Globo sofreu apenas um corte na testa, já o motociclista ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h15 e foi ao local do acidente para prestar atendimento às vítimas.

"Léo não ficou ferido, foi um acidente entre automóvel e moto. O único ferido foi o rapaz da moto, e Léo era o motorista", afirmou o Corpo de Bombeiros a Quem.

Jornalista revela que foi quase demitido da Globo

Léo Batista ganhou uma homenagem no Esporte Espetacular, da Globo, relembrou um pouco de sua trajetória. Segundo o veterano, uma vez ele quase foi demitido pelo diretor Boni, o pai de Boninho, por causa de um acessório de sua roupa.

"O Boni me mandou um memorando me ameaçando de demissão: 'Hoje, Léo, você usou uma gravata anti televisiva', falou que se eu repetisse eu tava demitido sumariamente. Eu tenho os memorandos, eu guardo tudo, eu sou lixeiro. Lixeiro no sentido de guardar. Não posso jogar fora isso, é memória, é história", explicou ele.

O jornalista ainda contou outro episódio que recebeu uma bronca na emissora. "O Armando me mandou um memorando falando que eu estava muito sorridente, muito alegrinho no Globo Esporte e que eu tinha que ser mais sério [...]", recordou.

