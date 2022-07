Léo Batista revela que quase foi demitido da Globo por causa de uma gravata

Jornalista Léo Batista contou que quase foi demitido por diretor Boni por causa de um acessório

Prestes a completar 90 anos, o jornalista Léo Batista ganhou uma homenagem no Esporte Espetacular neste domingo, 17, e relembrou um pouco de sua trajetória.

Segundo o veterano, uma vez ele quase foi demitido pelo diretor Boni, o pai de Boninho, por causa de um acessório de sua roupa.

"O Boni me mandou um memorando me ameaçando de demissão: ‘Hoje, Léo, você usou uma gravata anti televisiva’, falou que se eu repetisse eu tava demitido sumariamente. Eu tenho os memorandos, eu guardo tudo, eu sou lixeiro. Lixeiro no sentido de guardar. Não posso jogar fora isso, é memória, é história", explicou ele.

Léo Lins ainda contou outro episódio que recebeu uma bronca na emissora. "O Armando me mandou um memorando falando que eu estava muito sorridente, muito alegrinho no Globo Esporte e que eu tinha que ser mais sério. Eu falei 'peraí, eu tô falando de futebol, de esporte, de alegria, ué'. Hoje em dia contam até piada", comentou.

Léo Batista ganha homenagem

No Esporte Espetacular, Léo Batista recebeu uma homenagem e a jornalista Bárbara Coelho compartilhou fotos do momento em sua rede social.