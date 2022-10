Jonathan Azevedo recebe alta após 12 dias internado: ''Gratidão''

Ator Jonathan Azevedo passa por cirurgia por infecção e celebra alta hospital após mais de 10 dias de internação

O ator Jonathan Azevedo (36) usou as redes sociais para celebrar a alta hospitalar após passar mais de 10 dias internado em hospital no Rio de Janeiro.

Na terça-feira, 25, após 12 dias no hospital, o artista compartilhou um registro deixando o hospital em uma cadeira de rodas ao lado de parte da equipe médica que o acompanhou durante o período e fez questão de agradecer aos profissionais, aos familiares e amigos.

"Sem gratidão, não sou nada, essa equipe aí me acompanhou nesses momentos difíceis, onde eu fiz uma reflexão sobre minha vida. Faltam muitos aqui, que não estavam presentes nessa foto, mas desde já agradeço a todos e peço a bênção aos que estavam comigo!", iniciou ele.

"Gratidão a TODOS DA CLÍNICA SÃO VICENTE. Doze dias de aprendizagem e muita reflexão. Obrigado família e amigos que não abandonam o preto nunca", disse ainda.

Na publicação, Azevedo não deu detalhes sobre o motivo da internação. Na sequência, ele fez uma série de Stories detalhando a situação.

Jonathan Azevedo atualiza estado de saúde

Nos Stories de seu Instagram, Jonathan Azevedo contou que há seis meses teve um rompimento de ligamento no joelho após um acidente de moto. Ele iniciou um tratamento e fisioterapia para melhorar o movimento da perna.

Recentemente, ao deixar a festa de aniversário do filho, acabou sentindo novamente o joelho e voltou ao hospital para realizar novos exames. Após uma semana, o cantor sentiu a perna endurecer e começou a ter febre, e descobriu uma bactéria em sua perna. Foi, então, que Jonathan teve que ser internado e precisou passar por uma cirurgia para lavar o joelho. "Confesso pra vocês que quando cheguei no hospital, mesmo sendo uma pessoa cheia de energia, eu me encontrei perdido de tudo, não ia poder trabalhar, não ia poder estar com meu filho", desabafou ele.

