Jonas dá beijão em Mari Gonzalez e se derrete: “Grato por ter você”

Jonas fez uma declaração apaixonada para comemorar o aniversário de sua noiva, Mari Gonzalez

Jonas Sulzbach (37) não poupa palavras na hora de se declarar para Mari Gonzalez. Nesta quinta-feira, 16, a influenciadora completou seus 29 anos e o modelo fez questão de publicar um texto apaixonada para celebrar a noiva, com quem divide a vida há cerca de sete anos.

Na publicação, Jonas abriu um álbum de registros ao lado da amada e escolheu como capa um momento íntimo do relacionamento, em que dá um beijão na ex-BBB enquanto curtem uma piscina juntos. Entre os cliques escolhidos, ele ainda exaltou a amada e colocou fotos de uma capa de revista e alguns closes em seu rosto, além das fotos juntinhos.

Já na legenda, Jonas se derreteu completamente por Mari e escreveu um texto de tirar o fôlego: "Parabéns meu amor! Te desejo só as melhores coisas desse mundo, porque você merece muito! Que Deus continue te guiando e iluminando seu caminho", o modelo iniciou a celebração do aniversário.

Em seguida, ele rasgou elogios à noiva e revelou detalhes do relacionamento: "Tu é uma mulher f*da e tenho muito orgulho de ti, menina mulher que me apaixonei no dia em que te conheci. Você faz toda a diferença na minha vida meu amor. Continue sempre com essa alegria de viver e coragem para encarar todos os desafios dessa vida!”, contou.

Por fim, Jonas finalizou a declaração provando que continua perdidamente apaixonado: “A sua positividade e fé te trouxeram até aqui e vão te levar para onde tu quiser! Te amo e sou muito grato por ter você ao meu lado", escreveu.

Mari Gonzalez homenageia o noivo, Jonas Sulzbach:

Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach constantemente trocam declarações apaixonadas nas redes sociais. No aniversário do modelo no ínicio do mês, foi a vez da influenciadora evidenciar o carinho e a cumplicidade da relação por meio de uma publicação no Instagram.

"Amor, feliz aniversário! Desejo tantooo sua felicidade, que sua vida seja repleta de saúde, sucesso, paz espiritual, leveza, alegria e pessoas boas as seu redor. Que Deus continue te abençoando e guiando", disse ela. "Já te falei inúmeras vezes e repito o quanto é especial viver essa vida com você! Você é um cara muito massa, MUITO mesmo, e quem tem a oportunidade de te conhecer sabe quanto você é do bem”, escreveu sobre o noivo.