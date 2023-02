Mari Gonzalez homenageia o noivo, Jonas Sulzbach: ''Orgulho da pessoa que se tornou''

Aniversariante do dia!

Construindo casa juntos, Jonas Sulzbach completa 37 anos e ganha uma declaração apaixonada da noiva, Mari Gonzalez

Nesta terça-feira, 07, Jonas Sulzbach está completando 37 anos de idade! Nas redes sociais, o modelo recebeu uma linda homenagem da noiva, Mari Gonzalez (28)!

Em seu perfil no Instagram, a também ex-BBB exaltou o parceiro em um texto carinhoso e não poupou elogios ao amado, com quem está há mais de 7 anos e de quem ficou noiva em janeiro de 2022. A influenciadora digital publicou uma série de registros em que aparecem coladinhos fazendo caras e bocas.

"Amor, feliz aniversário! Desejo tantooo sua felicidade, que sua vida seja repleta de saúde, sucesso, paz espiritual, leveza, alegria e pessoas boas as seu redor. Que Deus continue te abençoando e guiando", disse ela. "Já te falei inúmeras vezes e repito o quanto é especial viver essa vida com você! Você é um cara muito massa, MUITO mesmo, e quem tem a oportunidade de te conhecer sabe o que quanto você é do bem", começou escrevendo.

Na sequência, ela se derreteu pelo noivo. "Te falo isso tudo sempre, mas quero que as pessoas também saibam o cara incrível que você é, tenho orgulho da pessoa que se tornou, da sua história e tudo que conquistou. Você é especial amor, nunca se esqueça disso. Me sinto sortuda por ter você do meu lado. TE AMO, Parabéns! Muitos anos de vida!", finalizou Mari.

Confira a homenagem de Mari Gonzalez para Jonas Sulzbach:

Mari Gonzalez impressiona ao mostrar fotos de sua mansão em construção

A ex-BBB e influenciadora digital Mari Gonzalez e o noivo, Jonas Sulzbach, estão construindo uma mansão para ser o lar deles após o casamento. Recentemente, ela registrou fotos do andamento da obra do local, que ainda vai demorar um tempo para ficar pronta.

Mari mostrou que a estrutura da casa já está sendo construída nos dois andares da casa. Nas imagens, ela impressionou os fãs pelo tamanho do local, que será uma casa bem espaçosa. “Hoje foi dia de gravar vídeo da evolução da obra e também falar sobre algumas dúvidas que vocês perguntaram. Aviso quando o vídeo for ao ar, mas já adiantamos essas fotos”, disse ela na legenda. Nos comentários, Jonas escreveu: “Que sonho.”

