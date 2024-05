Jon Bon Jovi confirma casamento do filho Jake com Millie Bobby Brown

'A noiva estava linda', confirmou Jon Bon Jovi sobre os comentários sobre a união e explicou que foi uma cerimônia apenas para pessoas próximas

O cantor Jon Bon Jovi confirmou que seu filho Jake Bongiovi se casou com a atriz Millie Bobby Brown. Embora os pombinhos ainda não tenham comentado sobre assunto e permaneçam discretos em relação à união, o cantor falou brevemente sobre a cerimônia durante participação no programa The One Show, da BBC.

"Eles estão ótimos. Eles são absolutamente fantásticos. Foi um pequeno casamento para a família, a noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E sim, é verdade", relatou Bom Jovi, confirmando os comentários sobre o casamento que surgiram nos últimos dias.

Os rumores de que o casal tinha se casado começaram a partir de informações do jornal The Sun, que afirmou que os dois se casaram no civil em 'segredo' da mídia, com apenas familiares próximos do casal. Ainda de acordo com o veículo, o casal "está planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legamente e assinaram a papelada".

Jake Bongiovi e Millie Bobby Brown estão juntos desde 2021. O casal havia sido flagrado pela primeira vez em junho daquele ano por paparazzi, mas nunca tinham falado sobre a relação publicamente. Em novembro, assumiram o namoro nas redes sociais.

A atriz de 20 anos ficou noiva de Bongiovi em abril de 2023. “Eu te amei há três verões, querido, quero todos eles”, escreveu Brown no Instagram enquanto revelava a notícia, com trilha sonora de Taylor Swift, "Lover." Em sua própria postagem, Bongiovi foi sucinto e amável, legendando as fotos do pedido de casamento com: “Para sempre”.

