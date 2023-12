Jojo Todynho se revolta após flagra indiscreto com o namorado: "Deus me livre"

Jojo Todynho se revolta após flagra indiscreto realizado por fã; ela estava na praia ao lado de Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho se irritou com um flagra que começou a circular em páginas de fofoca nesta semana. É que a gravação realizada por um fã mostra a artista ao lado do namorado em uma praia no Rio de Janeiro.

Todo tatuado e com um corpão sarado, o bonitão Renato Santiago foi elogiado pelos internautas, que afirmaram que ela está "bem servida" no relacionamento. A fala desagradou a cantora que fez questão de se pronunciar.

"Esse povo é uma piada mesmo, depois não entendem porque a vida continua na mesma. Mulher gostosa tem que ter namorado gostoso. Deus me livre desses olho gordo", rebateu ela se mostrando incomodada com a declaração.

Jojo Todynho e Renato Santiago estão namorando desde o início do ano, mas escolheram manter o relacionamento longe dos holofotes. A primeira aparição aconteceu apenas em junho, quando dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.

Namoro pode estar em crise

O namoro de Jojo Todynho e Renato Santiago pode estar em crise. De acordo com o colunista Leo Dias, o relacionamento deles estaria passando por uma crise acentuada, mas o motivo não teria sido revelado.

Por enquanto, Jojo não se pronunciou sobre os rumores. O colunista informou que a crise foi apontada por amigos próximos da funkeira e que ainda informaram que Renato deletou o seu perfil no Instagram nesta nova fase. Vale lembra que Jojo e Renato vivem um relacionamento discreto e longe da mídia. Eles assumiram o romance em fevereiro deste ano, mas fizeram poucas aparições juntos em público. Inclusive, ele nunca abriu o seu perfil no Instagram para evitar especulações sobre a sua vida pessoal.