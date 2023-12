Namoro de Jojo Todynho está em crise, diz colunista

Colunista aponta suposta crise no namoro de Jojo Todynho com Renato Santiago apenas alguns meses após iniciarem o romance

O namoro de Jojo Todynho e Renato Santiago pode estar em crise. De acordo com o colunista Leo Dias, o relacionamento deles estaria passando por uma crise acentuada, mas o motivo não teria sido revelado.

Por enquanto, Jojo não se pronunciou sobre os rumores. O colunista informou que a crise foi apontada por amigos próximos da funkeira e que ainda informaram que Renato deletou o seu perfil no Instagram nesta nova fase.

Vale lembra que Jojo e Renato vivem um relacionamento discreto e longe da mídia. Eles assumiram o romance em fevereiro deste ano, mas fizeram poucas aparições juntos em público. Inclusive, ele nunca abriu o seu perfil no Instagram para evitar especulações sobre a sua vida pessoal.

Jojo e Renato se conhecem há cerca de 10 anos, mas só engataram o romance neste ano.

Jojo Todynho e Renato Santiago apareceram juntos pela primeira em junho de 2023

A cantora Jojo Todynho fez a sua primeira aparição em público com seu novo namorado em 12 de junho de 2023. Na época, ela foi flagrada de mãos dadas ao lado de Renato Santiago em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.

Antes disso, Jojo contou que eles estão juntos há cinco meses e que eles eram amigos antes de engatarem o romance. “Ah, Jojo, você é emocionada? Sim, já estou na estou na segunda tatuagem eu e o bofe. Fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês, paraquem era amigo. Esse negócio de namorar amigo é um problema. Ele sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha vira logo uma indireta. Te aturo há muito tempo”, disse ela.

Então, ela aconselhou seus fãs a não irem sozinhos na casa dos amigos. “Nunca vá sem companhia. Vamos assistir um filme? No final, você é a pipoca. Tudo começou com uma série. Acho que a série estava chata, não sei o que aconteceu, do nada eu virei a pipoca. E estou pipoca há cinco meses”, contou ela.

Por fim, ela alfinetou as fofocas de que já estava dormindo na casa da sogra e afirmou que eles dormem na casa da mãe dele há muito tempo. “As vizinhas fofoqueiras não sabem nem contar a fofoca direito”, declarou.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Jojo Todynho assume depois que se separou do militar Lucas Souza há alguns meses.

Fotos: Adão / AgNews