Jojo Todynho surge pela primeira vez com seu novo namorado

De mãos dadas, Jojo Todynho é flagrada no aeroporto com seu novo namorado, Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho fez a sua primeira aparição em público com seu novo namorado. Nesta segunda-feira, 12, ela foi flagrada de mãos dadas ao lado de Renato Santiago. Os dois foram apontados como um casal há algumas semanas. Agora, eles confirmaram o relacionamento com o flagra em público.

Os dois foram fotografados lado a lado enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela apareceu usando apenas um macacão branco justíssimo ao corpo e um lenço colorido no cabelo. Por sua vez, o rapaz surgiu com camiseta preta e bermuda marrom.

Mais cedo, Jojo contou que eles estão juntos há cinco meses e que eles eram amigos antes de engatarem o romance. “Ah, Jojo, você é emocionada? Sim, já estou na estou na segunda tatuagem eu e o bofe. Fazer o quê? Vou falar uma coisa para vocês, paraquem era amigo. Esse negócio de namorar amigo é um problema. Ele sabe do seu passado, você sabe do passado dele. A primeira gracinha vira logo uma indireta. Te aturo há muito tempo”, disse ela.

Então, ela aconselhou seus fãs a não irem sozinhos na casa dos amigos. “Nunca vá sem companhia. Vamos assistir um filme? No final, você é a pipoca. Tudo começou com uma série. Acho que a série estava chata, não sei o que aconteceu, do nada eu virei a pipoca. E estou pipoca há cinco meses”, contou ela.

Por fim, ela alfinetou as fofocas de que já estava dormindo na casa da sogra e afirmou que eles dormem na casa da mãe dele há muito tempo. “As vizinhas fofoqueiras não sabem nem contar a fofoca direito”, declarou.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Jojo Todynho assume depois que se separou do militar Lucas Souza há alguns meses.

Fotos: Adão / AgNews