Jojo Todynho se envolve em discussão no trânsito: "Não tenho paciência"

Dona do hit 'Que Tiro Foi Esse', Jojo Todynho se envolveu em uma discussão de trânsito e deu detalhes do ocorrido em suas redes sociais

Na tarde desta quarta-feira, 24, a cantora Jojo Todynho se envolveu em uma discussão de trânsito. Ela utilizou os stories do Instagram para dar mais detalhes sobre o que aconteceu.

"Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho paciência com trânsito, ainda mais quando o povo quer dar de esperto, não quer ficar na fila e quer passar o carro na frente do carro dos outros. Entendeu? Quer dar de esperto", iniciou a dona do hit Que Tiro Foi Esse. "Faço passar vergonha. Aguarda sua hora, parceiro."

Incomodada com um motorista que tentou ultrapassá-la, a artista contou que bateu de frente com o rapaz. "Já arrasei com um babaca aqui agora. Falei para ele: ‘Desce o vidro pra tu ouvir, babaca’. A mulher dele ficou me olhando. Falei assim: ‘Queria ver se você tivesse raspado meu carro pra tu ver o problema que tu ia arrumar’.", desabafou.

Ainda com os nervos à flor da pele por conta da situação, Jojo continou: "Fica na p*rr* da fila como todo mundo, caralh*. Quer ultrapassar. Eu hein, está vendo que está um trânsito, tudo parado e quer vir. Tinha que ter um guarda municipal ali na hora. Eu me estresso mesmo".

Jojo gravou os stories ainda dentro do carro, após o ocorrido. Por fim, ela disse que não tem paciência para quem não respeita as leis de trânsito e tenta tirar vantagem: "Dirigir em dias normais de sol já é difícil, imagina na chuva e com nego querendo dar de esperto", declarou.

Jojo Todynho fala sobre cirurgias plásticas pós-bariátrica

Recentemente, Jojo Todynho anunciou que está pronta para mais uma nova fase na sua perda de peso. No dia 26 de dezembro de 2023, a cantora contou que iria realizar algumas cirurgias plásticas para corrigir algumas coisas estéticas de seu corpo.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo apareceu apenas com as fitas do bronze em seu corpo e exibiu os resultados de seu corpo, que já mostra transformações bem significativas. Logo em seguida, a artista falou sobre seus planejamentos para reparar algumas partes de seu corpo. "A mãe tá um luxo, hein? Olha, quando eu ficar toda reparada, quero peitinho na bandeja. Agora vou botar um silicone menor, 580 [mls]. Já falei pro doutor: 'Corta essa barriga, estica tudo, lipo as costas toda'", contou Jojo.