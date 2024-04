Jojo Todynho revela premonição que não seguiu: ‘Paguei o preço’

Jojo Todynho choca ao contar que teve um pressentimento antes de se casar com Lucas Souza, mas decidiu não escutar. Entenda!

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar que teve um tipo de premonição antes de se casar com o ex-militar Lucas Souza. Os dois ficaram apenas dez meses casados após a cerimônia em 2022. Agora, ela contou que sentiu na época que não deveria se casar, mas resolveu seguir em frente com sua vontade.

"Sabe porque muitas das vezes padeço muito e padeci? Foi quando Deus falou comigo e eu releguei a voz dele, quando eu botei na cabeça que eu ia casar. Deus falava comigo a todo tempo: não. Todo mundo falava não e eu falava 'vou ouvir ninguém, estão querendo me mandar, me calar'. E aí eu paguei o preço pela minha rebeldia. A vida é feita disso, a gente semeia e colhe. Vida que segue", disse ela no podcast Vacacast.

Hoje em dia, Jojo está solteira. Por sua vez, Lucas namora com Jaquelline, que ele conheceu no reality show A Fazenda, da Record.

Jojo Todynho revela o seu peso atual

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao revelar qual é o seu peso atual. A estrela está em processo de emagrecimento após passar pela cirurgia bariátrica, que foi realizada em agosto de 2023.

Agora, ela surgiu apenas de biquíni nos stories do Instagram para mostrar o quanto seu corpo já mudou nos últimos meses. Inclusive, ela contou que está pesando 99 kg.

“Bom dia e vamos comemorar esses 99 kg. Ai, meu Deus. É isso, amor! É só desacreditar em mim, eu fico super, hiper, mega feliz. Printa e encaminha, eu sei que tu gosta”, disse ela.

Jojo já perdeu 46 kg desde que iniciou o processo de emagrecimento. Recentemente, ela contou que sua mesa é chegar aos 90 kg.