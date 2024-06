Jojo Todynho rebate críticas de internautas por sua vida amorosa: 'Homem feio'

Solteira, nesta quarta-feira, 12, Jojo Todynho foi em suas redes e disse que sua preocupação no momento é em ganhar dinheiro e não em relacionamento

No Dia dos Namorados, Jojo Todynho rebateu críticas nesta quarta-feira, 12, após postar um vídeo falando sobre a data e incentivando suas seguidoras a irem treinar. Nos Stories do Instagram, a dona do hit 'Que Tiro Foi Esse’ demonstrou sua indignação após se deparar com comentários de pessoas dizendo que ela não é uma referência quando o assunto é relacionamento.

Sem poupar palavras, a ex-fazendeira disparou: "O vídeo bombou, adorei. Mas sempre tem aquelas: 'Ai, meu Deus, a Jojo não é referência de relacionamento'. Nem quero ser. Você é? Perfeita a sua vida para estar falando dos outros. É por isso continua f*dida, sentada no sofá e cuidando da vida dos outros. Não sei quem é você, mas gosta de falar da minha vida".

"Deixa eu te falar uma coisa para vocês, a vida é feita disso, altos e baixos, ninguém vem com script na testa, presta ou não presta, é isso. Uma hora Deus me abençoa, não estou preocupada, eu estou preocupada em ganhar dinheiro. Depois vocês falam que eu sou escrota, insuportável, porque vocês gostam de ficar falando da 'xereca' alheia. Esse negócio de mulher defende de mulher não tem, porque ao invés de estar cuidando da vida, é uma querendo criticar outra", continuou a funkeira.

Em tom de deboche Jojo falou que pelo menos seus ex-namorados são bonitos. "É melhor errar e acertar com o 'bofe' bonito do que vocês que ficam sofrendo com esses homens feios, que gosta de fazer graça. Graças a Deus, eu nunca sofri por homem feio, só por homem bonito. A vida é para gozar mesmo, vai todo mundo morrer mesmo", falou. "Vamos ser feliz. É isso aí, está ótimo, tem mais o quê para reclamar? Eu lá quero saber de relacionamento".

Vale lembrar que em abril deste ano Jojo anunciou o fim de seu relacionamento com Renato Santiago e a funkeira viveu um casamento polêmico e relâmpago com Lucas Souza.

Jojo Todynho revela qual cirurgia plástica vai realizar

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Nos últimos meses, ela emagreceu mais de 50 kg desde que fez a cirurgia bariátrica. Agora, ela quer definir suas curvas com procedimentos estéticos. Nos stories do Instagram, a musa contou que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios.