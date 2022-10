Jojo Todynho desabafa sobre fim do casamento: "Vou amar o Lucas por um bom tempo"

Após Lucas Souza anunciar o fim do casamento, Jojo Todynho abriu o coração e falou sobre os recentes desentendimentos com o agora ex-marido

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 19h25

Jojo Todynho(25) usou os Stories do Instagram para abrir o coração sobre o fim de seu casamento com Lucas Souza. O militar, aliás, anunciou o término em seu perfil no Instagram no começo da tarde deste sábado, 8.

Após gravar alguns vídeos dando a entender que não estava ciente sobre o término de seu relacionamento, a cantora contou aos seguidores que os dois estavam tendo algumas desavenças nos últimos dias, contudo, ressaltou que ainda vai amar o ex por um bom tempo.

"O amor dói, mas não não mata, está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai me amar. Vai passar. E quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha e está tudo bem. O futuro a Deus pertence. Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar e está tudo certo", disse ela, que aparece no carro.

Em seguida, a artista ressaltou que términos são normais, mas confessou que está triste com a situação. "Gente, para com esse auê aí, todo mundo já se separou na vida... Se vou falar para vocês que não estou triste? Estou triste para c******, mas é para frente que se anda. Não vou ficar cabisbaixa, não. Vambora", acrescentou.

Depois, já em casa, Jojo falou sobre as recentes brigas do casal, e afirmou que sóo tempo dirá se eles vão continuar separados ou vão reatar o relacionamento. "Eu sou muito clara e muito direta em tudo na minha vida. Eu e Lucas tivemos uma semana muito tensa, porque casal é isso mesmo, discorda das coisas, o pau quebra, nada é mil maravilhas, concorda, discorda. O Lucas é muito intenso, eu também sou muito intensa. Brigas", explicou.

"Eu sou do pensamento que o amor não se acaba assim. Só Deus e o tempo vão determinar se a gente vai voltar ou ficar separado. Ele está no tempo dele, eu estou no meu tempo. Cabeça no lugar, poeira abaixar, quado a gente está de cabeça quente, a gente faz besteira e tem atitudes imediatistas... É isso. Depois eu volto com mais informações. Não tenho o que esconder nada de ninguém", finalizou.

