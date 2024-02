Jogador do Palmeiras, Endrick fatura milhões em 1ª publicidade na TV

Endrick, jogador do Palmeiras, faturou muito dinheiro ao fechar um contrato com uma marca de remédios

O jogador de futebol Endrick, de 17 anos, apareceu pela primeira vez em uma propaganda na televisão. O atacante do Palmeiras fez publicidade para uma marca de remédios, que foi exibida durante o intervalo do BBB 24 deste último domingo, 18.

Segundo o portal Leo Dias, o atleta se tornou embaixador da Neosaldina pelos próximos cinco anos, e irá faturar R$ 12,5 milhões. Além de aparecer na TV, ele também vai estar presente nas redes sociais da marca de remédios para dores.

Ainda segundo a publicação, o contrato entre Endrick e a empresa foi assinado em dezembro do ano passado, e esse negócio é o maior, em valores absolutos, fechado pela marca em toda a sua história.

Vale lembrar que Endrick vai atuar pelo Palmeiras até o meio deste ano. Ele foi vendido ao Real Madrid, da Espanha, com apenas 16 anos, mas como a legislação não permite que jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros, ele poderá jogar pelo novo clube apenas em julho.

