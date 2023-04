Joelma fez voto de castidade? Cantora está há quatro anos sem beijar na boca; entenda

Cantora Joelma revelou detalhes por trás da decisão polêmica de não beijar na boca por quatro anos

A cantora Joelma(48) assumiu que tem passado momentos de reclusão em sua vida afetiva desde que terminou o namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, em 2018. Ela disse que está há quatro anos sem beijar na boca.

A declaração da diva paraense aconteceu durante uma entrevista no programa Fofocalizando, do SBT. Na ocasião, ela revelou detalhes de sua intimidade e confessou que estava à procura de uma pessoa certa para se relacionar.

"Não beijo há quatro anos porque não encontrei a pessoa certa", disse a artista, que confessou ser uma mulher exigente na hora de escolher seus pretendentes: "Não gosto de homem muito malhado, tem que ser mais barrigudo".

"Comigo o negócio é sério, beijou e assume. Não rola ficada comigo, tem que ter muita conexão. Beijar por beijar eu não beijo, nem pensar. Eu tenho uma mania de gostar de homem feio", declarou ela, que recentemente completou 25 anos de carreira.

4 anos sem beijar? 👄 Joelma explicou o motivo: "Tem que ser um negócio sério" #FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/AHcN59ISJu — Fofocalizando (@pfofocalizando) April 20, 2023

Ainda durante a entrevista, Joelma afirmou que o fato de ter enfrentado uma série de diagnósticos de COVID-19 também atrapalhou sua vida sexual. A artista sofreu com inúmeras sequelas, que por vezes modificaram seu corpo.

"Depois da Covid deu esse problema do meu rim. Ainda estou no tratamento, mas está bem pouco. Não era corticoide nem preenchimento que me deixou inchada. Quando peguei Covid pela primeira vez, ficou pior do que aquilo. Ainda estou inchada por conta das sequelas", lamentou.

Outro assunto abordado por Joelma foi a separação de Ximbinha, que aconteceu em 2016. Na época, a cantora chamou atenção ao seguir carreira solo e acusar o ex-marido de traições. "Tudo de ruim que aconteceu foi para o meu crescimento. Eu não seria a pessoa que eu sou com a cabeça que eu tenho hoje. O que não te mata, te fortalece", refletiu.