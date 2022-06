Joelma continua internada e equipe revela diagnóstico após exames

Joelma cancela shows que iria fazer no final de semana após receber a notícia de que continuará em observação no hospital

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 14h17

A cantora Joelma permanece internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após dar entrada no local para fazer exames de check-up. Em um novo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 9, a equipe da artista revelou que ela foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, que devem ter aparecido em decorrência da Covid-19.

O comunicado ainda revelou que ela está bem e deverá ter alta no final de semana. Assim, ela não poderá fazer os shows estavam marcados para este final de semana em São Paulo, Bahia e Tocantins.

Comunicado da equipe de Joelma:

"O Hospital São Luiz Itaim informa que a paciente Joelma da Silva Mendes deu entrada na unidade no último dia 06 para realização de check-up após quatro episódios de Covid-19. Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários. Profa. Dra. Ludhmilla Hajjar – Cardiologista e intensivista Rede D’Or CRM 103034 SP Portanto, os shows previstos para esse fim de semana nas cidades de Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP) não serão realizados", informaram.

Na última quarta-feira, 8, Joelma tranquilizou os fãs ao mostrar uma foto no quarto do hospital. Ela contou que está aproveitando o tempo internada para acompanhar a edição do seu novo projeto audiovisual.

"Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor!", disse ela.