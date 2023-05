João Gomes fala em ser pai pouco após reatar namoro com Ary Mirelle

Homenageando as mães, João Gomes falou em trazer ao mundo mais uma mãe no ano que vem

Após reatar o namoro com Ary Mirelle, o cantor João Gomes já está fazendo planos, ou melhor, sonhando com o futuro.

Nos stories do Instagram, o cantor apareceu no passageiro de um veículo escutando Raça Negra e parabenizou todas as mamães pelo dia delas. Ele ainda afirmou que em 2024, gostaria de fazer mais alguém mamãe, sem citar nomes.

"Daqui a pouco vou tentar fazer um menino, para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe, né?", disse ele. Na legenda, o artista ainda escreveu: "Quem sabe ano que vem não sou mais um contemplado".

Ele e a namorada estão em clima de romance novamente, sendo que ela está grudadinha com ele em vários momentos. Em uma foto recente, a amada estava sentada na ponta da cama com o artista durante um resfriado, dando apoio a ele.“Quem cuida de mim”, disse o cantor na legenda da postagem nos stories do Instagram.

“É isso... você é meu amor, e que Deus cuide do nosso relacionamento. Eu te amo, meu melhor amigo, meu namorado”, escreveu a influenciadora, feliz em reatar o relacionamento. Ela também agradeceu os seguidores pelo apoio ao casal. “Amo vocês que torceram tanto por isso. Obrigada por todo carinho. Estou sensível”, disse.

Veja: