João Figueiredo relembra momentos incríveis que viveu no mês de maio: ''Muitas memórias boas''

João Figueiredo lembrou com carinho de momentos especiais que viveu durante o mês de maio

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 14h56

Na última terça-feira, 1, João Figueiredo (22) decidiu usar suas redes sociais para lembrar alguns momentos incríveis que viveu durante o mês de maio.

O cantor publicou uma série de cliques, lembrando de uma viagem especial que fez com a esposa, Sasha Meneghel (23), uma participação que o casal fez em um programa da TV, do seu cachorrinho e até um machucado que fez no dedo.

Na legenda, ele falou com carinho do momento: "Tchau Maio, trago comigo muitas memórias boas e 6 pontos no dedo :)) #photodump (bora pra Junho, mês do meu aniversário".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "As fotos de milhões!", disse um. "Mês de bênçãos", falou um segundo.

Confira os cliques de João Figueiredo relembrando o mês de maio: