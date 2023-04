Jeremy Renner surge esbanjando alegria em sua primeira aparição em talk-show após acidente

O ator Jeremy Renner compareceu de bengala em sua primeira entrevista para um talk-show após sofrer grave acidente na neve

Nesta segunda-feira, 10, Jeremy Renner (52) realizou sua primeira participação em um talk-show após sofrer um grave acidente.

O ator foi um convidado no programa “Jimmy Kimmel Live”, do apresentador Jimmy Kimmel. Ao entrar, o astro dos filmes “Vingadores” andava com a ajuda de uma bengala.

Mesmo assim, Jeremy esbanjou simpatia cumprimentando a todos e até dançando um pouquinho ao som da música que tocava em sua entrada.

“Se havia alguma questão sobre que é o Vingador mais forte, está resolvido agora”, declarou o apresentador do talk-show.

Jeremy ainda comentou um pouco mais sobre sua internação no hospital após o acidente. O ator afirmou que quebrou mais de 35 ossos ou mais, e comentou sobre a descoberta destes ossos quebrados: “Continuamos descobrindo [os ossos quebrados] à medida que [os médicos] avançavam, porque eles iam com uma ordem crítica do que eu iria morrer ou não. Seis semanas depois eles estavam achando outro quebrado, outro quebrado”.

Em janeiro deste ano, Jeremy Renner estava no quintal de casa quando foi atropelado por um Limpa-Neve, e teve que ser socorrido com emergência.

Diversão!

Após o período difícil, Jeremy já voltou a se divertir com sua família. Nesta semana, o astro foi visto em um parque de diversões.

Apesar de andar com uma scooter motorizada e uma bengala, Jeremy passeou com a família no parque e chegou até a posar para uma foto.