Jeremy Renner, ator de Vingadores, está consciente e falando

Ator Jeremy Renner irá passar por uma cirurgia em breve, de acordo com site internacional

O ator Jeremy Renner (51), famoso por viver o personagem Gavião Arqueiro, dos Vingadores, da Marvel, está consciente, falando e tem o quadro estável, após sofrer um acidente grave em sua casa, enquanto limpava a neve. De acordo com o site internacional Extra, o artista irá passar por uma cirurgia ainda nesta segunda-feira, 2.

No domingo, 1, Jeremy sofreu uma hemorragia intensa depois de sofrer um grave acidente em sua casa enquanto limpava a neve após uma grande nevasca nos Estados Unidos da América. Segundo o site TMZ, que teve acesso aos detalhes sobre os ferimentos do Gavião Arqueiro, uma fonte contou ao portal que eles foram extensivos. Além de sua perna, outras partes do corpo foram feridas.

Jeremy Renner foi socorrido e levado ao hospital por um helicóptero logo cedo, por volta das 9h50 da manhã. Algumas testemunhas afirmaram ao TMZ que ele estava abrindo a estrada a cerca de 400m de sua casa em Tahoe, para que sua família conseguisse sair após a forte tempestade do Ano Novo.

Segundo um vizinho do ator, sua máquina de arar, chamada de Snowcat, acidentalmente atropelou as pernas de Renner, fazendo com que ele perdesse muito sangue. Ainda de acordo com o site, outro vizinho, médico, conseguiu fazer um torniquete na perna do ator enquanto eles esperavam a chegada dos paramédicos.