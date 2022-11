Jennifer Lopez revela frase gravada na aliança de casamento com Ben Affleck

Cantora Jennifer Lopez falou sobre casamento com Ben Affleck após duas décadas do término

A cantora Jennifer Lopez (53) vem compartilhando diversos segredos do relacionamento entre ela e Ben Affleck (50). Após terminarem um noivado há duas décadas, os dois estão atualmente casados.

A cantora abriu o coração em entrevista para Zane Lowe após a volta do casal e tudo que se seguiu entre o término e o recomeço dos queridinhos de Hollywood. A cantora chegou a escrever um álbum para Ben há 20 anos chamado 'This is me.. them', algo como 'essa sou eu até então'. Ele costumava ir até o estúdio e até opinar nas faixas.

Após anos sem lançar um novo trabalho, após retomar o relacionamento com o 'muso inspirador', lançará o trabalho 'This is Me...', 'Essa Sou Eu Agora', em tradução livre.

A cantora falou que durante os 18 anos que se seguiram ela sentiu muita dor e ao contrário dos artistas que usam o sofrimento para fazer arte, ela diz que para ela a dor é algo privado. Estar apaixonada é o que lhe dá criatividade.

Ainda falando sobre o relacionamento, ela contou que o ator a pediu em casamento com uma aliança que continha uma frase gravada. 'Não vou a lugar nenhum', diz o trecho na joia. Segundo ela, após a volta do casal ele terminava os e-mails com essa frase, o que tornou-se algo do casal.

Confira a entrevista com Jennifer Lopez: