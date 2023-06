Jennifer Lawrence diz que não pensou duas vezes em fazer cenas de nudez de novo filme

'Hilárias', foi assim que Jennifer Lawrence descreveu as cenas em que aparece nua em seu novo filme

A atriz Jennifer Lawrence disse que não pensou duas vezes em fazer suas duas cenas de nudez na comédia ‘Que Horas Eu Te Pego?’ (2023). A atriz de 32 anos já havia aparecido nua de costas em ‘Operação Red Sparrow’ (2018), mas no filme recém-lançado ela fez suas primeiras cenas de nudez frontal.

Vencedora do Oscar de melhor atriz em 2013, a artista tratou do tema em entrevista à revista Variety: “Todas as pessoas da minha vida e da minha equipe fizeram a coisa certa, ficaram me perguntando: ‘Você tem certeza? Você tem certeza? Você tem certeza?’. Não pensei duas vezes. Eu achei hilário”.

“A cena, que não vou estragar revelando, levou um dia para filmar, depois de muito ensaio”, contou a atriz famosa por interpretar Katniss Everdeen na franquia, Jogos Vorazes, em uma das cenas Lawrence aparece nua de frente na praia. Depois, em outra sequência, ela aparece com os seios de fora.

Jennifer Lawrence se desespera em desafio culinário com pimenta e até chora

Jennifer Lawrence sofreu um pouquinho durante a gravação de um famoso talk-show! Participando do Hot Ones, a ganhadora do Oscar chegou a chorar e até ficou com seu nariz escorrendo durante o desafio culinário.

No começo, Jennifer afirmou que até achava que as pimentas eram falsas e que as pessoas exageravam, mas ao longo do programa, percebeu que na verdade era tudo real, precisando de ajuda para conseguir aguentar a ardência de algumas pimentas. “Ai, meu Deus, estou em pânico! Estou realmente em pânico. Ai, meu Deus!”, disparou a atriz, desesperada.

Divulgando seu novo filme, No Hard Feelings, Jennifer Lawrence participou do First We Feast, uma revista gastronômica no YouTube, que é criadora da série Hot Ones, um talk-show no qual os famosos são convidados para comer dez asas de frango, cada uma preparada com um molho mais picante, até que fique agressivamente forte, enquanto são entrevistados.