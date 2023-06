Jennifer Lawrence se desespera em desafio culinário com pimenta e até chora

Atriz ganhadora do Oscar, Jennifer Lawrence participa de talk-show famoso nos EUA e acaba sofrendo com picância de comida

A atriz Jennifer Lawrence sofreu um pouquinho durante a gravação de um famoso talk-show! Participando do Hot Ones, programa onde famosos vão para conversar com o apresentador enquanto experimentam asinhas de frango apimentadas, a ganhadora do Oscar chegou a chorar e até ficou com seu nariz escorrendo durante o desafio culinário.

No começo, Jennifer afirmou que até achava que as pimentas eram falsas e que as pessoas exageravam, mas ao longo do programa, percebeu que na verdade era tudo real, precisando de ajuda para conseguir aguentar a ardência de algumas pimentas. “Ai, meu Deus, estou em pânico! Estou realmente em pânico. Ai, meu Deus!”, disparou a atriz, desesperada.

Para conseguir aguentar a picância da comida, Jennifer precisou pegar uma jarra de água gelada e beber, mas não foi o suficiente para ajudar. Mantendo a compostura e bem-humorada, a famosa encarou até o final, que levava uma pimenta pronta chamada Da Bomb Beyond Insanity Hot Sauce. “Não sei o que fazer - nada ajuda! Estou babando tanto. Meu rosto está bem? Eu sinto que vou morrer”, revelou.

Divulgando seu novo filme, No Hard Feelings, Jennifer Lawrence participou do First We Feast, uma revista gastronômica no YouTube, que é criadora da série Hot Ones, um talk-show no qual os famosos são convidados para comer dez asas de frango, cada uma preparada com um molho mais picante, até que fique agressivamente forte, enquanto são entrevistados.

Jennifer Lawrence é uma atriz norte-americana de 32 anos, nascida no dia 15 de agosto de 1990, na cidade de Indian Hills, Kentucky, nos Estados Unidos da América. Ganhou forte reconhecimento após participar de filmes como X-Men e Jogos Vorazes. A famosa acumula em seu currículo três indicações a Melhor Atriz no Oscar, sendo que uma ela venceu, por seu papel em Guia para um Final Feliz. Além disso, foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por Trapaça.