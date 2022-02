Jennifer Lawrence dá à luz seu primeiro filho

Nasce primeiro filho da atriz Jennifer Lawrence e do artista Cooke Maroney, em Los Angeles, afirma site

Redação Publicado em 24/02/2022, às 11h03

A atriz Jennifer Lawrence (31) deu à luz o primeiro filho, afirma o site TMZ.

De acordo com a publicação, a criança, da união da atriz ganhadora do Oscar com o marchand Cooke Maroney (37), nasceu em Los Angeles, na Califórnia, mas o sexo do bebê e mais detalhes do parto não foram divulgados.

Os artistas estão juntos desde 2019 após se casarem em uma cerimônia intimista em Rhode Island, nos Estados Unidos.

Jlaw, que mantém a vida pessoal longe dos holofotes e mídia, só confirmou a gestação meses após os primeiros flagras da barriguinha. O anúncio oficial veio durante a première do filme Don't Look Me Up (Netflix), onde ela brilhou em um vestido dourado na reta final da gestação, em dezembro.