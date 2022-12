Jenna Ortega, a Wandinha, surpreende fãs com novo visual e deixa seguidores loucos

Atriz Jenna Ortega, sucesso mundial pela série Wandinha, da Netflix, decide dar uma repaginada no visual

Na noite desta sexta-feira, 16, a atriz Jenna Ortega (20), sucesso mundial pela série Wandinha, da Netflix, decidiu mudar o visual! A famosa surpreendeu seus seguidores ao aparecer de cabelo cortado e pintado.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Wandinha apareceu com um corte de cabelo novo, deixando ela ainda mais linda. Antes, Jenna ostentava longas madeixas bem morenas, mas agora ela optou por um cabelo curtinho, na altura dos ombros, com uma cor mais puxada para um tom de castanho.

Os comentários foram inundados de elogios para a jovem atriz que conquistou o mundo recentemente. “A mãozinha nesse momento”, brincou o humorista Whindersson Nunes, com emojis de mãos elogiando a beleza de Jenna. “Meu Deus do céu… me ajuda!”, exaltou outro. “Simplesmente Sim!”, exclamou um terceiro.

Recentemente, Jenna Ortega teve seu trabalho brilhante na série Wandinha, da Netflix, adaptação da tão aclamada Família Addams, reconhecido! A atriz protagonista da produção que bombou no mundo inteiro, se tornando a segunda série de língua inglesa mais assistida da plataforma de streaming em apenas 28 dias de lançamento, ficando atrás apenas de Stranger Things, foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Série ou Musical. Vale ressaltar que em qualquer idioma, a série mais vista da gigante dos streamings segue sendo Round 6.

Veja a publicação de Jenna Ortega mostrando seu novo corte de cabelo que enlouqueceu os seguidores de Wandinha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jenna Ortega (@jennaortega)



Estrela da série Wandinha, Jenna Ortega desembarca no Brasil

A grande estrela da série mais comentada do momento, Wandinha, Jenna Ortega, esteve no Brasil na última sexta-feira, 2, para participar da CCXP22 - Comic Con Experience - no sábado, 3. A morena esbanjou simpatia, posando para selfies com os fãs brasileiros. Vale lembrar que a série Wandinha é o novo sucesso da Netflix. A série teve mais de 341 milhões de horas assistidas em apenas uma semana.