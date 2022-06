Jeniffer Nascimento parabeniza o pai com bela homenagem nas redes: ''Aniversário do meu primeiro grande amor da vida!''

Jeniffer Nascimento publicou uma série de cliques encantadores com o pai para celebrar mais um aniversário dele

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 19h09

Nesta quarta-feira, 1, a família de Jeniffer Nascimento (28) está em festa! Isso porque o pai da atriz, Anaildo Nascimento, está completando mais um ano de vida.

A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o pai, enquanto eles se divertiam juntos durante um passeio de barco.

Na legenda, ela se derreteu pelo pai: "Hoje é aniversário do meu primeiro grande amor da vida! Meu pai, meu exemplo! Legenda nenhuma é capaz de definir tamanha grandeza do seu ser meu pai! Só posso agradecer por todos os valores e princípios que nos ensinou, por ter batalhado tanto por sua família, por noites em claro para garantir um bom futuro aos seus filhos, só tenho uma coisa a te dizer pai: Você conseguiu! Quem já teve Anaildo em sua vida certamente tem uma história muito especial pra contar! O cara é tão bom que as vezes a sua bondade até me revolta".

"É ótimo e extremamente dedicado em tudo que se propõe a fazer (acho que herdei esse perfeccionismo de você e só percebi escrevendo isso agora). O cara que nos seus 59 anos está no último ano da faculdade de Educação Física que tanto sonhou um dia fazer e só enche a sua família de orgulho!", continuou ela.

Por fim, Jeniffer se declarou: "Já tivemos nossos embates óbvio! Se não tivéssemos tido eu não seria sua filha. Mas se Deus me pedisse pra escolher numa próxima vida, certamente eu pediria pra ser sua filha de novo! Gratidão por me ensinar a voar e sonhar. Sua xudinha te ama pra sempre! Feliz aniversário pai".

Confira a linda homenagem que Jeniffer Nascimento fez para o pai: