Jean Wyllys causa polêmica ao dizer ser responsável por fama de Grazi Massafera

Campeão do BBB 5 Jean Wyllys afirma ser responsável pela fama e carreira de Grazi Massafera e causa polêmica com sua declaração; veja!

O campeão do BBB 5 e ex-deputado federal Jean Wyllys causou com uma declaração polêmica sobre sua participação no reality show da Globo. Em participação do podcast Futeboteco, o ex-BBB disse ter sido crucial no sucesso da atriz e também ex-BBB Grazi Massafera.

Na entrevista, Jean afirmou que a artista se beneficiou ao se afiliar com ele no programa. "Aliás, Grazi Massafera existe porque eu estava naquele programa. É verdade, justiça seja feita", declarou. "Fui eu que olhei ela com outros olhos, fui eu que tirei ela do lugar de gostosa que toda mulher bonita ocupava".

Segundo o campeão, ele e Alan Passos, namorado da atriz na época, que mudaram a perspectiva do público para observar o talento em Grazi. "Foi a relação comigo que tirou dela o melhor, mostrou outra coisa para o Brasil", explicou Jean.

Na ocasião, ele ainda exaltou o talento de Massafera e disse que eles ainda são amigos. "Temos relação, adoro ela. Acho ela maravilhosa, talentosa. Sou fã dela. Ela é linda. [No BBB] tudo depende de quem está na casa, porque se fosse outra pessoa, outro elenco, ela não teria ido para esse lugar [de chegar à final], porque Sabrina [Sato] também é uma pessoa muito bacana, e Sabrina não foi para esse lugar da Grazi", finalizou Jean.

Ex de Grazi Massafera expõe perrengues nos bastidores do BBB 5

Recentemente, o ex-BBB Alan Passos, ex-namorado de Grazi Massafera, compartilhou os bastidores complicados do Big Brother Brasil e falou sobre o prêmio baixo que recebeu na época. O relato veio após alguns ex-participantes da edição 24 reclamarem do pós-programa.

Em seu perfil no X, o antigo Twitter, Alan relembrou sua participação no BBB 25 e revelou que ficou desamparado após deixar o confinamento e recebeu um cachê muito baixo. "Imagina se eu contasse pra essa galera que eu participei do BBB de maior audiência da história. Recorde de tudo. Fiquei em 4º lugar. 11 semanas dentro da casa. Saí dois dias antes da final. Ganhei meu prêmio de participação em cheque (c-h-e-q-u-e) que eu tenho até vergonha em dizer o valor", ele iniciou seu relato.

“Virei cartão telefônico (rs) entre outros 'produtos', sem receber nada por isso. Praticamente não existiam redes sociais, nem mesmo pra chorar as mágoas e nem me defender das mentiras e hates da grande mídia (por ser ex-bbb e por outros motivos “óbvios”). Tive que me virar sozinho, sem saber de absolutamente nada”, disparou.

Na sequência, Alan apontou os privilégios dos participantes atuais: “Sem ter a menor noção do que era ser uma subcelebridade, que era o máximo que um ex-bbb alcançava na época. E ainda assim me via grato pela oportunidade e orgulhoso da minha participação. Fui viver a vida real. Porque ela bate forte e não espera”, entregou.

O ex-participante ainda aconselhou os recém-eliminados: “Então, se não foi bom, mais um motivo pra virar a página. Seguir a vida. Tentar voltar ao eixo e não viver lamentando sobre o que poderia ter sido. A vida, o reality, a mídia, a grana, a sociedade, os interesses, tem seus escolhidos. Se não foi você, procure quem lhe enxerga assim”, disse.

“Vá ser feliz com quem ou o que lhe quer ou pertence. Na pior, ou melhor, tente outro reality. Hoje existem vários e não é mais “pagar mico” participar, como já foi um dia. Aproveitem que muita gente capinou esse terreno pra vocês. E em muitos, deixou calos eternos. Boa sorte”, concluiu o ex-participante.