Jamie Dornan, de ’50 tons de cinza’, foi ao hospital por causa de lagartas

Em participação no programa The Good, the Bad and the Unexpected, da BBC, Gordon Smart contou sobre incidente vivido por ele e Jamie Dornan em viagem

No dia 12 de janeiro deste ano, o radialista Gordon Smart abriu o programa de comédia The Good, the Bad and the Unexpected da BBC contando sobre o incidente que aconteceu quando ele e três amigos da Irlanda do Norte - incluindo Jamie Dornan, ator de "50 tons de Cinza" - fizeram uma viagem de golfe em 2023. O fato em questão foi um atropelamento de lagartas "tóxicas" em Portugal que deixou os dois homens hospitalizados no ano passado.

Depois de uma noite bebendo vinho e espresso martinis, Smart disse no programa que pessoalmente começou a sentir "formigamento na mão esquerda e formigamento no braço esquerdo", o que ele imaginou ser "normalmente o sinal do início de um ataque cardíaco".

Ele foi rapidamente levado a um hospital local, já com a frequência cardíaca de 210 BPM. Ele conta que desmaiou em um Uber, acordou em uma cama de hospital e explicou a um médico a quantidade de álcool que tinha ingerido na noite anterior.

"Enquanto eu estava deitado lá, um dos outros rapazes com quem eu estava passou em uma cama de hospital com os médicos gritando as mesmas perguntas para ele", lembrou Smart. "E eu pensei: 'Isso não é um bom sinal de que ele está no mesmo estado que eu'. "

Depois de deixar o hospital e voltar para casa, ele logo percebeu que seu amigo ainda estava lá. "Lá [Dornan] estava com todas essas coisas presas a essa cadeira dizendo: 'Gordon, cerca de 20 minutos depois que você saiu, meu braço esquerdo ficou dormente, minha perna esquerda ficou dormente, minha perna direita ficou dormente. E eu me vi no banco de trás de uma ambulância'", relatou.

O radialista disse que recebeu um telefonema do médico uma semana depois de sua viagem de golfe perguntando se o grupo havia entrado em contato com lagartas no campo de golfe, e em seguida lhe enviou uma notícia local sobre lagartas processionárias.

De acordo com a Forest Research, as lagartas da mariposa processionária do pinheiro têm milhares de pelos minúsculos com uma "proteína urticante ou irritante chamada thaumetopoea", que pode levar à erupções cutâneas, dor na pele, olhos e garganta e, em casos mais raros, reações alérgicas. As mariposas, no entanto, são "inofensivas" tanto para as pessoas quanto para os animais.

O inseto é encontrado em áreas mais quentes do sul da Europa, Oriente Próximo e Norte da África. "Com pelos urticantes", pode picar qualquer um que tente mexer com eles ou que tenha chamado sua atenção, de acordo com o site da faculdade SUNY Cortland.

"Acontece que há lagartas em campos de golfe no sul de Portugal que têm matado cães de pessoas e dado ataques cardíacos a homens na casa dos 40 anos. Acontece que encostamos em lagartas processionárias e tivemos muita sorte de sair com vida", disse Smart.

"Então tem a minha história. A boa notícia é que não foi uma overdose de cafeína, não foi uma ressaca. Era uma lagarta venenosa e tóxica", concluiu.