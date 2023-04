Jade Picon vai à praia de biquíni fio-dental e se arrisca em flagras indiscretos

Jade Picon vai à praia, pratica exercícios e quase mostra demais em cliques veja

Dona de uma beleza rara, a atriz Jade Picon aproveitou esta segunda-feira, 24, para praticar exercícios. Conhecida pela beleza, a global apostou num biquíni minúsculo para ir à praia no Rio de Janeiro. Ela pegou pesado no treino e acabou se arriscando ao fazer poses indiscretas.

Adepta de exercícios com bola, ela não teve medo de ser traída pela peça minúscula que usava. Com um biquíni fio-dental, ela tentou fazer um "shark", golpe na bola com a sola dos pés. Com a peça, ela quase mostrou demais e acabou flagrada em cliques indiscretos.

Brilhando na novela das nove, ela escolheu um biquíni verde minúsculo e exibiu toda a sua beleza. Dona de um abdômen trincado, ela foi fotografada exibindo toda a sua beleza. A global também se protegeu do sol usando um óculos de sol estiloso.

Atualmente, a artista está no ar na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a jovem Chiara. Na atual fase da trama, Chiara está grávida de Ari (Chay Suede) e pensa em entregar o bebê para a adoção após o nascimento. Além disso, ela tenta descobrir mais informações sobre a sua mãe.

Jade Picon celebra seu sucesso na novela Travessia

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) está feliz com o que viveu em sua primeira experiência como atriz em uma novela da Globo. Na reta final das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a jovem Chiara, ela analisa esta fase de sua vida e carreira.

“Está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Eu descobri mais uma paixão e junto disso me reinventei e superei desafios, tudo isso realizando um grandíssimo sonho. Sou muito grata a oportunidade e a cada pessoa que entrou nessa minha jornada para me oferecer algum tipo de apoio”, disse ela à CARAS Digital.

Além disso, ela garantiu que não pretende deixar de atuar na teledramaturgia. “Estou com foco total nessa reta final da novela. Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto. Com certeza quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida, em todos os quesitos, se não mágica. E a realização de um dos meus maiores sonhos, não poderia ter sido melhor”, contou.