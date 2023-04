Jade Picon celebra o trabalho em Travessia: 'Melhor experiência da minha vida'

Jade Picon analisa sua primeira experiência como atriz na novela Travessia: 'Eu descobri mais uma paixão'

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) está feliz com o que viveu em sua primeira experiência como atriz em uma novela da Globo. Na reta final das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a jovem Chiara, ela analisa esta fase de sua vida e carreira.

“Está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Eu descobri mais uma paixão e junto disso me reinventei e superei desafios, tudo isso realizando um grandíssimo sonho. Sou muito grata a oportunidade e a cada pessoa que entrou nessa minha jornada para me oferecer algum tipo de apoio”, disse ela à CARAS Digital.

Além disso, ela garantiu que não pretende deixar de atuar na teledramaturgia. “Estou com foco total nessa reta final da novela. Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto. Com certeza quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida, em todos os quesitos, se não mágica. E a realização de um dos meus maiores sonhos, não poderia ter sido melhor”, contou.

Recentemente, o colunista Flávio Ricco, do R7, informou que Jade Picon poderia ser sondada para novos projetos na Globo. A emissora estaria interessada em colocá-la no elenco de uma nova novela ou uma série do Globoplay. Por enquanto, a emissora não se pronunciou sobre os rumores.

Vale lembrar que a novela Travessia chega ao fim na primeira semana de maio e será substituída por Terra e Paixão, nova novela de Walcyr Carrasco.

